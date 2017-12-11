У Миколаєві правоохоронці накрили псевдореабілітаційний центр. ВІДЕО

Без жодних документів існував заклад, точніше просто будинок, де жили 15 людей, які страждають від алкогольної та наркотичної залежності. Їх помістили в цей будинок, зачинили за сімома замками. Зі слів утриманих, їм забороняли навіть виходити на свіже повітря без нагляду, відібрали мобільні телефони. Люди мали змогу лише читати біблію та дивитись протестантські телеканали. Вибратись із цього центру було майже не реально.

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