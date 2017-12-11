В українців дуже великі очікування стосовно діяльності нового суду. ВІДЕО
В українців дуже великі очікування стосовно діяльності нового суду. ВІДЕО
Новий Верховний суд: очікування та реальність. Опитування в середовищі експертів – а це юристи, адвокати та судді, показало: 52% з них вірять, у чесний Верховний Суд, що він зможе позитивно вплинути на підвищення довіри громадян до системи правосуддя.
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