В українців дуже великі очікування стосовно діяльності нового суду. ВІДЕО

Новий Верховний суд: очікування та реальність. Опитування в середовищі експертів – а це юристи, адвокати та судді, показало: 52% з них вірять, у чесний Верховний Суд, що він зможе позитивно вплинути на підвищення довіри громадян до системи правосуддя.