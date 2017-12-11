Яценюк і Аваков у суді виступили у якості свідків. ВІДЕО

Яценюк і Аваков у суді виступили у якості свідків. ВІДЕО

22:45 11.12.2017

Резонансна справа про держзраду Януковича знову у всіх на вустах. Сьогодні у незвичній для українців ролі, свідків,  виступили колишній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Першим в залі суду з’явився Арсеній Яценюк. Він  наполягав – політика президента-втікача завжди була направлена на захист інтересів Росії.  

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