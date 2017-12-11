В Україні даватимуть другий шанс дітям, які скоїли злочин. ВІДЕО

В Україні тисячі дітей мають проблеми з законом. І, зазвичай, їхнім діям потрібна не лише правова оцінка, таким дітям треба негайна підтримка та реальна допомога. Міністерство юстиції спільно з представниками громадських організацій завершили роботу над законопроектом про юстицію для дітей. Хочуть, аби підлітків, які пішли на злочин судили за більш європейським гуманним законодавством. Хочуть, щоб їм реально допомагали стати на вірний шлях. Подробиці у сюжеті.