У Києві в ДТП загинула пасажирка. ВІДЕО
У Києві в ДТП загинула пасажирка. ВІДЕО
Карколомна автопригода сталася під Києвом – на Новоірпінській трасі. Повідомлення про цю ДТП поліцейські отримали о дев’ятій ранку, якраз в годину пік, коли люди поспішають на роботу. На відео можна побачити - як пошкоджені машини розлетілись по різні боки дороги…
Оператор – М.Шинкар
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