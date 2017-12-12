У Києві в ДТП загинула пасажирка. ВІДЕО

Карколомна автопригода сталася під Києвом – на Новоірпінській трасі. Повідомлення про цю ДТП поліцейські отримали о дев’ятій ранку, якраз в годину пік, коли люди поспішають на роботу. На відео можна побачити - як пошкоджені машини розлетілись по різні боки дороги…

Оператор – М.Шинкар