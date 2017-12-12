Внаслідок негоди в Україні вже загинуло троє людей. ВІДЕО

Внаслідок негоди в Україні вже загинуло троє людей. ВІДЕО

06:30 12.12.2017

Серйозний снігопад став причиною збою в електропостачанні на території 14 областей України та загибелі трьох людей. Через негоду, ускладнилася ситуація на дорогах, що змусило виїхати велику кількість снігоприбиральної техніки. Зокрема, прибирання столичних автошляхів особисто перевірив Київський міський голова. Детальніше - в сюжеті.

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