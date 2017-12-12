У Києві легковик збив стовп на автобусній зупинці. ВІДЕО
У Києві легковик збив стовп на автобусній зупинці. ВІДЕО
Серйозна ДТП сталася на проспекті Маяковського у Києві – автомобіль «Міцубісі» злетів з дороги і протаранив металевий стовп! Все сталося просто біля зупинки громадського транспорту!
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