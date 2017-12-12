Київським метрополітеном розгулював голий чоловік. ВІДЕО

Його вже встигли прозвати Аполлоном. Голого чоловіка, який у неділю, 10 грудня намагався захопити вагон столичного метро. Відео, як цілковито оголений чоловік розгулює спочатку станцією метрополітену, а потім заходить до вагону, опублікували очевидці на YouTube-каналі.