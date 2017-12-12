Київським метрополітеном розгулював голий чоловік. ВІДЕО

Київським метрополітеном розгулював голий чоловік. ВІДЕО

07:30 12.12.2017

Його вже встигли прозвати Аполлоном. Голого чоловіка, який у неділю, 10 грудня намагався захопити вагон столичного метро. Відео, як цілковито оголений чоловік розгулює спочатку станцією метрополітену, а потім заходить до вагону, опублікували очевидці на YouTube-каналі.

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
У Києві легковик збив стовп на автобусній зупинці. ВІДЕО
У Києві легковик збив стовп на автобусній зупинці. ВІДЕО
12.12.2017 | 07:00
Внаслідок негоди в Україні вже загинуло троє людей. ВІДЕО
Внаслідок негоди в Україні вже загинуло троє людей. ВІДЕО
12.12.2017 | 06:30
У Києві в ДТП загинула пасажирка. ВІДЕО
У Києві в ДТП загинула пасажирка. ВІДЕО
12.12.2017 | 06:00
В Україні даватимуть другий шанс дітям, які скоїли злочин. ВІДЕО
В Україні даватимуть другий шанс дітям, які скоїли злочин. ВІДЕО
11.12.2017 | 23:45
Яценюк і Аваков у суді виступили у якості свідків. ВІДЕО
Яценюк і Аваков у суді виступили у якості свідків. ВІДЕО
11.12.2017 | 22:45
В українців дуже великі очікування стосовно діяльності нового суду. ВІДЕО
В українців дуже великі очікування стосовно діяльності нового суду. ВІДЕО
11.12.2017 | 22:15
У Миколаєві правоохоронці накрили псевдореабілітаційний центр. ВІДЕО
У Миколаєві правоохоронці накрили псевдореабілітаційний центр. ВІДЕО
11.12.2017 | 21:45
У Дніпрі ветерани АТО викинули лікаря до сміттєвого бака. ВІДЕО
У Дніпрі ветерани АТО викинули лікаря до сміттєвого бака. ВІДЕО
11.12.2017 | 21:15
На Житомирщині сталася масштабна ДТП: є загиблі. ВІДЕО
На Житомирщині сталася масштабна ДТП: є загиблі. ВІДЕО
11.12.2017 | 20:45
Подробиці суду над Міхеілом Саакашвілі. ВІДЕО
Подробиці суду над Міхеілом Саакашвілі. ВІДЕО
11.12.2017 | 20:15
На Львівщині підірвали пасажирський автобус із польськими номерами. ВІДЕО
На Львівщині підірвали пасажирський автобус із польськими номерами. ВІДЕО
11.12.2017 | 19:45
У Києві затримали серійного викрадача ліфтових котушок. ВІДЕО
У Києві затримали серійного викрадача ліфтових котушок. ВІДЕО
11.12.2017 | 19:00
У Тернополі двоє крадіїв акумуляторів спіймали на гарячому. ВІДЕО
У Тернополі двоє крадіїв акумуляторів спіймали на гарячому. ВІДЕО
10.12.2017 | 22:30
Потерпілі в ДТП підозрюють, що поліцейські обчистили їхню машину. ВІДЕО
Потерпілі в ДТП підозрюють, що поліцейські обчистили їхню машину. ВІДЕО
10.12.2017 | 21:30
Депутати хочуть саджати на 5 років за невизнання Росії агресором. ВІДЕО
Депутати хочуть саджати на 5 років за невизнання Росії агресором. ВІДЕО
10.12.2017 | 20:30
На непідконтрольній Україні території зростає кількість хворих на ВІЛ вагітних – ООН. ВІДЕО
На непідконтрольній Україні території зростає кількість хворих на ВІЛ вагітних – ООН. ВІДЕО
10.12.2017 | 16:00

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Чи містять плівки Саакашвілі докази злочину?
06.12.2017
Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Запретить украинским артистам выступать в РФ - незаконно и аморально
22.11.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Екс-бійців Беркуту можна відправити спокутувати вину в АТО
10.11.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Масові протести у Києві - це:

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.