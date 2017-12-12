Поліція викрила найбільшу мережу з продажу важких наркотиків на Київщині. ВІДЕО
Поліція викрила найбільшу мережу з продажу важких наркотиків на Київщині. ВІДЕО
Аби визначити усіх причетних до наркобізнесу, поліцейські провели ряд закупівель. Як виявилось, наркоділки – іноземці. Товар вони збували партіями. Під час обшуку у фігурантів правоохоронці знайшли готівку – 80 тисяч гривень, 10 з половиною тисяч доларів та пів кілограма золотих виробів.
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