Поліція викрила найбільшу мережу з продажу важких наркотиків на Київщині. ВІДЕО

Аби визначити усіх причетних до наркобізнесу, поліцейські провели ряд закупівель. Як виявилось, наркоділки – іноземці. Товар вони збували партіями. Під час обшуку у фігурантів правоохоронці знайшли готівку – 80 тисяч гривень, 10 з половиною тисяч доларів та пів кілограма золотих виробів.