У Запоріжжі зловмисника затримав укртелекомівський кабель. ВІДЕО

Пізно ввечері зловмисник вийшов на своє чорне полювання. Все прорахував наперед – прихопив необхідні інструменти, а сам колодязь, куди планував залізти за здобиччю, обрав подалі від дороги. Вже на місці чоловік зняв люк, легко вскочив до колодязя і взявся до справи. Більше – у огляді:

На Харківщині чоловік загубив телефон поки грабував автівку.

Зловмисник у Житомирі намагався сховатися в багажнику автівки.