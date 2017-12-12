У Запоріжжі зловмисника затримав укртелекомівський кабель. ВІДЕО
У Запоріжжі зловмисника затримав укртелекомівський кабель. ВІДЕО
Пізно ввечері зловмисник вийшов на своє чорне полювання. Все прорахував наперед – прихопив необхідні інструменти, а сам колодязь, куди планував залізти за здобиччю, обрав подалі від дороги. Вже на місці чоловік зняв люк, легко вскочив до колодязя і взявся до справи. Більше – у огляді:
На Харківщині чоловік загубив телефон поки грабував автівку.
Зловмисник у Житомирі намагався сховатися в багажнику автівки.
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