У Рівному рятувальникам вдалося евакуювати мешканців палаючого будинку. ВІДЕО
У Рівному рятувальникам вдалося евакуювати мешканців палаючого будинку. ВІДЕО
До Служби порятунку Рівненщини за номером «101» надійшло повідомлення про пожежу по вул. Мельника,14.
За вказаною адресою було негайно направлено два чергових відділення 1-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Рівне та оперативно-координаційний центр обласного управління. По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що загоряння виникло в підвалі 9-ти поверхового житлового будинку. Бійці ДСНС швидко подали на гасіння пожежі два водяних стволи. У зв’язку з сильним задимленням співробітники Служби порятунку працювали в апаратах захисту органів дихання та зору.
Рятувальники евакуювали 10 мешканців житлового будинку. Після ліквідації пожежі рятувальники виявили чоловіка, якого передали працівникам швидкої медичної допомоги.
О 23:15 пожежу було локалізовано, а о 23:24 ліквідовано.
До ліквідації пожежі було задіяно три одиниці спецтехніки ДСНС та 11 рятувальників.
Наразі всі обставини даної пожежі з’ясовуються.
За матеріалами Головного управління ДСНС України у Рівненській області
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