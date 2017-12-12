У Рівному рятувальникам вдалося евакуювати мешканців палаючого будинку. ВІДЕО

У Рівному рятувальникам вдалося евакуювати мешканців палаючого будинку. ВІДЕО

17:00 12.12.2017

До Служби порятунку Рівненщини за номером «101» надійшло повідомлення про пожежу по вул. Мельника,14.

За вказаною адресою було негайно направлено два чергових відділення 1-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Рівне та оперативно-координаційний центр обласного управління. По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що загоряння виникло в підвалі 9-ти поверхового житлового будинку. Бійці ДСНС швидко подали на гасіння пожежі два водяних стволи. У зв’язку з сильним задимленням співробітники Служби порятунку працювали в апаратах захисту органів дихання та зору.

Рятувальники евакуювали 10 мешканців житлового будинку. Після ліквідації пожежі рятувальники виявили чоловіка, якого передали працівникам швидкої медичної допомоги. 

О 23:15 пожежу було локалізовано, а о 23:24 ліквідовано.

До ліквідації пожежі було задіяно три одиниці спецтехніки ДСНС та 11 рятувальників.

Наразі всі обставини даної пожежі з’ясовуються.

За матеріалами Головного управління ДСНС України у Рівненській області

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