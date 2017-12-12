На Харківщині затримали групу розбійників. ВІДЕО

Серпневої ночі зловмисники через вікно проникли до дачного будинку в селі Стариця Вовчанського району. Вони зв’язали пластиковими хомутами 59-річного господаря, побили та заволоділи грошима.

Співробітники Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області спільно із колегами із Вовчанської поліції здійснили великий обсяг роботи щодо пошуку та затримання злодіїв. В результаті проведених заходів через кілька місяців оперативники вийшли на їх слід. Нападниками виявилися мешканці міста Харкова - 30, 24, 19 років. В балаклавах на обличчях вони в проникли до житла потерпілого, під загрозами застосування пістолету-револьверу зв’язали його, побили та відібрали 450 гривень. У молодиків поліцейські вилучили речові докази, що підтверджують їх причетність до скоєння злочину - пістолет-револьвер, камуфльований одяг, балаклави, пластикові хомути.

За словами начальника Вовчанського відділу поліції Сергія Човпана, за даним фактом слідчим проводиться досудове розслідування за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. Зловмисників заарештовано, їм оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Зараз поліцейські перевіряють затриманих на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Харківської області.

За матеріалами відділу комунікації ГУ НП в Харківській області