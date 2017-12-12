У Києві розшукують чоловіка за вбивство екс-працівника СБУ. ВІДЕО

Потерпілого із вогнепальним пораненням голови у під’їзді знайшли сусіди та викликали поліцію. Слідчі встановили, що до вбивства може бути причетний чоловік, якого зафіксували камери відеоспостереження.

Нагадаємо, 03 липня 2017 року о 13.20 до чергової частини Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення мертвого чоловіка із вогнепальним пораненням голови виявили у під’їзді будинку по вулиці Флоренції. На адресу негайно виїхала слідчо-оперативна група, керівництво районного та Головного управлінь поліції.

Як повідомив начальник відділення слідчого відділу Дніпровського управління поліції Юлія Медвідь, після спілкування із очевидцями правоохоронці встановили особу загиблого. Це – мешканець будинку, 1956 року народження:

«За попередніми результатами експертизи, чоловіка вбили з його власної зареєстрованої гладкоствольної рушниці. Напередодні він домовився із незнайомим чоловіком про продаж цієї рушниці. З моменту, коли він вийшов із квартири, до часу отримання повідомлення про вбивство, минуло майже 10 хвилин. Саме після зустрічі з потенційним покупцем сусіди знайшли у під'їзді пенсіонера із вогнепальним пораненням. При цьому зброї на місці злочину вже не було».

За фактом події слідчі Дніпровського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Поліцейські опитали свідків, провели ретельний огляд місця події та прилеглої території, а також вилучили речові докази та записи з камер відеонагляду.

«У ході слідчих дій та оперативно-розшукових заходів ми встановили, що до вчинення умисного вбивства причетна особа, яку зафіксували відеокамери. Тож звертаємося до всіх, хто має будь-яку інформацію щодо анкетних даних особи або її місцезнаходження, із проханням повідомити у поліцію за телефонами: (097) 085-86-04, (063) 243-48-48 або 102. Конфіденційність гарантуємо», - додала Юлія Медвідь.

За матеріалами відділу комунікації поліції Києва