На Донеччині 6 нелегалів суд видворив із України

Мешканців Азербайджану, Грузії, Вірменії та Казахстану вже притягнуто до відповідальності та поміщено до Чернігівського пункту тимчасового перебування іноземців, які порушили законодавство України. Найближчим часом вони покинуть країну.

Більше місяця в регіоні тривають оперативно-профілактичні заходи під умовною назвою «Мігрант». Їх мета – встановити осіб, які знаходяться на українській землі в обхід діючого законодавства, або ж тих, хто має відповідні міграційні документи але причетний до вчинення злочинів.

У спецоперації задіяні сили Нацполіції, Державної міграційної служби та прикордонники.

Поліцейські відпрацьовують місця концетрації іноземців, розважальні заклади та гуртожитки, перевіряються документи у перехожих під час патрулювань населених пунктів, реалізується наявна оперативна інформація.

«З початку заходів відносно 234 осіб складено адміністративні протоколи за ст.203 «Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні

і транзитного проїзду через територію України»Кодексу України про

адміністративні правопорушення. За статтею 205 «Невжиття заходів

до забезпечення своєчасної реєстрації іноземців і осіб без громадянства»

КУпАП притягнуто до відповідальності 59 осіб та 19 – за порушення

порядку надання іноземцям та особам без громадянства житла,

транспортних засобів та сприяння в наданні інших послуг (ст.206 КУпАП)»,

- коментує перебіг заходів начальник відділу управління карного

розшуку ГУНП в Донецькій області Євген Волков.

Крім того, вже отримано 6 судових рішень на ви видворення іноземців-нелегалів за межі країни (громадян Азербайджану, Вірменії, Грузії та Казахстану).

За матеріалами відділу комунікації поліції Донецької області