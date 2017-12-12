У Києві вогонь майже знищив чотириповерховий будинок. ВІДЕО
У Києві вогонь майже знищив чотириповерховий будинок. ВІДЕО
500 квадратних метрів охоплено вогнем. Аби приборкати масштабну пожежу, до епіцентру подій направили майже сто рятувальників. А тим часом за пожежею на лівому березі столиці на Русанівських садах спостерігало чимало киян навіть з правого берега. Ось як приклад фото очевидців біля готелю салют. Їдкий стовп диму помітно за десятки кілометрів.
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