У Житомирській області в ДТП потрапив шкільний автобус: є загиблі. ВІДЕО

В аварію потрапили 16 дітей та їхня вчителька. Жінку із чисельними забоями доставили до лікарні. Разом з нею до медиків поїхали четверо дітей, наймолодшому з них вісім років. Аварія забрала життя кермувальника легковика. Медики кажуть, чоловік загинув миттєво.

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