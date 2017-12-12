У Житомирській області в ДТП потрапив шкільний автобус: є загиблі. ВІДЕО
У Житомирській області в ДТП потрапив шкільний автобус: є загиблі. ВІДЕО
В аварію потрапили 16 дітей та їхня вчителька. Жінку із чисельними забоями доставили до лікарні. Разом з нею до медиків поїхали четверо дітей, наймолодшому з них вісім років. Аварія забрала життя кермувальника легковика. Медики кажуть, чоловік загинув миттєво.
І не лише це в огляді ДТП…
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