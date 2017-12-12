На Сумщині працівниця відділу кулінарії втрапила у металеву пастку. ВІДЕО
На Сумщині працівниця відділу кулінарії втрапила у металеву пастку. ВІДЕО
Працівниця якось загаялася біля м’ясорубки і її рука опинилася в лещатах механізму. Колеги одразу кинулися до жінки. Зупинити пристрій вдалося, а от витягнути руку – ні. Більше у сюжеті.
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