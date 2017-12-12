На Житомирщині батьки залишили дітей одних в будинку – сталася трагедія. ВІДЕО

На Житомирщині батьки залишили дітей одних в будинку – сталася трагедія. ВІДЕО

21:15 12.12.2017

В Одеській області у місті Подільськ надзвичайна ситуація. Місцеві рятувальники отримали повідомлення про те, що у біду потрапила дитина. Дворічний хлопчик, імовірно залишений батьками у квартирі зачинився в оселі і його не можуть визволити рідні.

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