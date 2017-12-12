В аеропорту «Бориспіль» обікрали журналістку. ВІДЕО

Киянка Настя Кошман на своїй сторінці у «Facebook» розповіла про «першокласний» сервіс міжнародних авіаліній України та аеропорту «Бориспіль». Точніше, про купу неприємностей, які їй організували перед польотом. Просто з аеропорту користувачка соцмережі записала відео-звернення спочатку до керівництва українських авіаліній, а потім до аеропорту «Бориспіль».

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