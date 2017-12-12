За 2017 рік загинуло 17 українців поки чекали своєї черги на пересадку органу закордоном. ВІДЕО

Операції з трансплантації органів, українцям роблять закордоном за державний рахунок. Нині 160 хворих чекають на операцію чи то в Білорусі, чи в Німеччині. Та грошей вистачає тільки на 100 хворих. Решта чекатиме наступного року, наступних бюджетних асигнувань. Та от питання – чи дочекаються?!