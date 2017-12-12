У зоні конфлікту на Донбасі засуджених катують, за даними Моніторингової місії ООН. ВІДЕО

Людей, позбавлених волі, позбавили й прав. У непідконтрольних районах Донбасу засуджених катують, знущаються над ними, відомо навіть про смертні вироки. За більш ніж три роки конфлікту на Сході крани ситуація не змінилась. І навіть моніторингова місія ООН з прав людини не в силах щось вдіяти. Її голова, Фіона Фрейзер зізнається, їх не пускають у місця несвободи, що дуже насторожує.