У Криму російські спецслужби обшукали будинок активіста. ВІДЕО
У Криму російські спецслужби обшукали будинок активіста. ВІДЕО
Нові порушення прав людей у Криму. Зранку російські силовики увірвалися до будинку відомого кримськотатарського активіста Ібраїма Османова, що мешкає неподалік Сімферополя. Чоловіки у масках перетрясли усе у його будинку. Самого активіста вдома не було. Затримали його сина - Рустема Османова. Подробиці у сюжеті.
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