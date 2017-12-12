У Криму російські спецслужби обшукали будинок активіста. ВІДЕО

Нові порушення прав людей у Криму. Зранку російські силовики увірвалися до будинку відомого кримськотатарського активіста Ібраїма Османова, що мешкає неподалік Сімферополя. Чоловіки у масках перетрясли усе у його будинку. Самого активіста вдома не було. Затримали його сина - Рустема Османова. Подробиці у сюжеті.