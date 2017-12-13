У Рівному чоловік мало не згорів у власній оселі. ВІДЕО
У Рівному чоловік мало не згорів у власній оселі. ВІДЕО
До пожежних зателефонували люди, які побачили дим, що валував із будинку на вулиці Люблінській. Вже на місці з’ясувалося – горіла не оселя, а літня кухня. Доки одні вогнеборці взялися приборкувати стихію, аби та не перекинулася на дім, інші – ввірвалися до палаючої кухні. Більше у сюжеті.
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