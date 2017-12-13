У Києві чоловік грабував дітей. ВІДЕО

До столичного Солом’янського відділку поліції впродовж кількох місяців надходили повідомлення, що на підлітків нападає невідомий. Погрожуючи ножем, відбирає гроші та цінні речі. Правоохоронці одразу зрозуміли, пограбував багатьох дітей один і той же злодій. Розпочались пошуки чоловіка. Не довго йому вдавалось так би мовити працювати в тіні. Скоро поліцейські Києва вийшли на слід зухвалого злочинця.