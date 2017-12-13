На Харківщині зловмисників затримали через кілька місяців після злочину. ВІДЕО
На Харківщині зловмисників затримали через кілька місяців після злочину. ВІДЕО
Розбій, який розслідували кілька місяців. На Харківщині у селі Стариця ще у серпні цього року невідомі чоловіки у балаклавах напали на 59-річного господаря. Більше у сюжеті.
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