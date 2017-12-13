Аварія у Маріуполі. «Мерседес» зніс світлофор біля зупинки транспорту. ВІДЕО
Аварія у Маріуполі. «Мерседес» зніс світлофор біля зупинки транспорту. ВІДЕО
Аварія сталася в Маріуполі на перетині проспекту Миру та вулиці Леваневського. Там зіштовхнулися мікроавтобус «Мерседес» та легковик «Фольксваген». «Мерседес» на своєму аварійному шляху зніс світлофор.
Оператор – М.Рябченко
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