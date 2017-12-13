У Києві затримали серійного викрадача ліфтових котушок. ВІДЕО
У Києві затримали серійного викрадача ліфтових котушок. ВІДЕО
Зловмисник розповідає – вкотре гуляв вулицею із сумкою та інструментами придивляючись, у яких із будинків двері під’їзду відкриті. Тоді піднімався на гору до ліфтової шахти і забирав котушку. Та цього разу план не спрацював. Більше у сюжеті.
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