Автопарк ДСНС поповнився новими машинами. ВІДЕО
Автопарк ДСНС поповнився новими машинами. ВІДЕО
Тепер українським вибухотехнікам стане в рази легше шукати небезпечні предмети. У них з’явилася японська техніка - георадари-детектори. В ДСНС та МВС кажуть, пристрій унікальний, раніше такого в Україні ще не було.
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