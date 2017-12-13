Водій на «Фольксвагені» влетів в металеву огорожу і відмовився пройти алко-тест. ВІДЕО

Водій на «Фольксвагені» влетів в металеву огорожу і відмовився пройти алко-тест. ВІДЕО

20:15 13.12.2017

Автомобіль «Volkswagen», за даними поліції, їхав Повітрофлотським проспектом в бік Севастопольської площі. Та заїжджаючи на коло, водій не впорався з керуванням і на швидкості влетів в залізо-бетонну огорожу. 

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