На Закарпатті посеред білого дня викрали людину. ВІДЕО

Четверо озброєних молодиків силою затягли до своєї машини 29-річного ужгородця. Чим би могла закінчитися вся ця історія – невідомо, якби випадковим свідком подій не став патрульний – він стояв на балконі.

І не лише це в огляді надзвичайних подій …

У Сумах згоріли дві автівки…