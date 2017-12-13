На Закарпатті посеред білого дня викрали людину. ВІДЕО
На Закарпатті посеред білого дня викрали людину. ВІДЕО
Четверо озброєних молодиків силою затягли до своєї машини 29-річного ужгородця. Чим би могла закінчитися вся ця історія – невідомо, якби випадковим свідком подій не став патрульний – він стояв на балконі.
І не лише це в огляді надзвичайних подій …
У Сумах згоріли дві автівки…
|
13.12.2017 | 20:15
|
13.12.2017 | 19:50
|
13.12.2017 | 11:00
|
13.12.2017 | 08:00
|
13.12.2017 | 07:30
|
13.12.2017 | 07:00
|
13.12.2017 | 06:30
|
13.12.2017 | 06:00
|
12.12.2017 | 23:45
|
12.12.2017 | 23:00
|
12.12.2017 | 22:45
|
12.12.2017 | 22:15
|
12.12.2017 | 21:45
|
12.12.2017 | 21:15
|
12.12.2017 | 20:45
|
12.12.2017 | 20:30
-
- 1 з 911
- ››