У Львові водій пиячив просто під час оформлення ДТП. ВІДЕО

П’яний водій у Львові пив пиво на очах у патрульних поліцейських, які оформляли на нього протокол. Розпочалося все о п’ятій ранку на вулиці Городоцькій. Патрульні помітили автомобіль, який на великій швидкості проїхав на червоне світло.

І не лише це… Також в «Огляді ДТП»:

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