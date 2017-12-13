У Львові водій пиячив просто під час оформлення ДТП. ВІДЕО

У Львові водій пиячив просто під час оформлення ДТП. ВІДЕО

21:15 13.12.2017

П’яний водій у Львові пив пиво на очах у патрульних поліцейських, які оформляли на нього протокол. Розпочалося все о п’ятій ранку на вулиці Городоцькій. Патрульні помітили автомобіль, який на великій швидкості проїхав на червоне світло.

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