На Львівщині мер міста хотів 2 000 доларів відкупитися від оперативників. ВІДЕО

Оперативники викрили чоловіка на розкраданні бюджетних коштів. Зокрема, для міста було придбано сміттєзбиральну техніку, яка взагалі не відповідає тендерній документації, ще й за завищеною майже на 300 000 гривень ціною. Детальніше - в огляді.

І не лише це. Також в огляді хабар.news:

За листопад затримали 42 хабарники.

На Донеччині водій хотів уникнути експертизи за допомогою готівки.

Двох поліцейських на Чернігівщині за хабарі засудили до 5 років ув’язнення.