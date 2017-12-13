На Львівщині мер міста хотів 2 000 доларів відкупитися від оперативників. ВІДЕО
На Львівщині мер міста хотів 2 000 доларів відкупитися від оперативників. ВІДЕО
Оперативники викрили чоловіка на розкраданні бюджетних коштів. Зокрема, для міста було придбано сміттєзбиральну техніку, яка взагалі не відповідає тендерній документації, ще й за завищеною майже на 300 000 гривень ціною. Детальніше - в огляді.
І не лише це. Також в огляді хабар.news:
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