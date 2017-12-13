Суддю Гольник жорстоко побили через антикорупційну діяльність - правозахисники. ВІДЕО

Суддя Лариса Гольник жорстокий напад на себе та побиття пов’язує виключно з антикорупційною діяльністю. Інші версії поліції просто відкидає. Суддя з Полтави каже, - побили через справу, яка два роки тому потрапила до її рук. Поплатилася за те, що викрила на корупції міського голову Полтави Олександра Мамая. Цей випадок за 2017 рік в Україні не єдиний. Міжнародні правозахисники помітили, що кількість нападів на борців з корупцією різко збільшилася. Подробиці у сюжеті.