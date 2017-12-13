Звільнених українських військовополонених не допитують. ВІДЕО

Захисники прав людей кажуть, більше трьох тисяч людей за весь період конфлікту пройшли через полон, були успішно звільненні та поверненні на підконтрольну Україні територію. Але й досі сотні з них були недопитані. І не мають статусу колишній військовополонений. Але, нажаль і документ, який засвідчує, що звільнений з полону так би мовити чистий, не гарантує, що через деякий час людину не звинуватять у державній зраді.