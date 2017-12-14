У Кропивницькому зниклу дівчинку знайшли мертвою. ВІДЕО
У Кропивницькому зниклу дівчинку знайшли мертвою. ВІДЕО
У Кропівницькому знайшли тіло 12-річної дівчинки. Чотири доби розшукували школярку, яку батьки останній раз бачили, коли вона збиралася до школи. Але в школу дівчина не прийшла і додому не повернулася. Врешті після тривалих пошуків школярку знайшли мертвою в п’яти кілометрах від будинку. На її тілі було чимало поранень, а у голові глибока рана.
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