У Кропивницькому зниклу дівчинку знайшли мертвою. ВІДЕО

У Кропівницькому знайшли тіло 12-річної дівчинки. Чотири доби розшукували школярку, яку батьки останній раз бачили, коли вона збиралася до школи. Але в школу дівчина не прийшла і додому не повернулася. Врешті після тривалих пошуків школярку знайшли мертвою в п’яти кілометрах від будинку. На її тілі було чимало поранень, а у голові глибока рана.