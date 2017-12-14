У Києві розшукують чоловіка за вбивство киянина. ВІДЕО
У Києві розшукують чоловіка за вбивство киянина. ВІДЕО
Столичні поліцейські розшукують чоловіка, який може бути причетним до вбивства колишнього працівника Служби безпеки України. Нагадаємо, у липні цього року мешканці одного із будинків знайшли свого сусіда у під’їзді мертвим. Чоловіку хтось вистрелив прямо у голову. Через деякий час вдалося з’ясувати – напередодні він хотів продати свою зброю. Більше – у сюжеті.
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