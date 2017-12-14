Суд залишив Зайцеву під вартою до 10 лютого. ВІДЕО
Суд залишив Зайцеву під вартою до 10 лютого. ВІДЕО
Судовий процес, за яким без перебільшень спостерігає уся країна. У Харкові суд залишив підозрювану у кровавій ДТП Олену Зайцеву під вартою без права вносити заставу. В СІЗО дівчина має просидіти до 10 лютого.
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