В Одесі затримали псевдомінерів. ВІДЕО
В Одесі затримали псевдомінерів. ВІДЕО
Образилися – помстилися. За такою нехитрою схемою спрацювали троє студентів із Одеси. Ця історія починається з того, як молодики після чарки, іншої вирішили зателефонувати в банк, аби уточнити деякі нюанси по платіжній картці…
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