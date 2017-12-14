У Києві активісти допомогли поліцейським затримати кількох п’яних водіїв. ВІДЕО
У Києві активісти допомогли поліцейським затримати кількох п’яних водіїв. ВІДЕО
У Києві активісти PITBULL KIEV знову вийшли на нічний рейд по боротьбі із п’янством за кермом. Вже за звичкою викрили чимало водіїв порушників і повідомили про це поліції.
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