На Харківщині затримали групу шахраїв, які виманювали у довірливих громадян гроші під виглядом проведення акцій з продажу товару

На Харківщині затримали групу шахраїв, які виманювали у довірливих громадян гроші під виглядом проведення акцій з продажу товару

16:00 14.12.2017

Задокументували та припинили злочинну діяльність міжрегіональної організованої групи працівники слідчого управління ГУНП в Харківській області спільно із працівниками Управління карного розшуку, під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.

Встановлено, що організаторами групи є два мешканці Києва, 40 та 49 років, неодноразово судимі за різні злочини, у тому числі за скоєння шахрайств. До своєї схеми вони залучили жителів інших регіонів країни, більшість з яких - з Луганської області. Майже всі вони раніше засуджені, деякі з них перебувають у розшуку. Учасники шахрайської схеми діяли з літа поточного року. Своїх потенційних жертв - в основному людей похилого віку – вони знаходили поблизу супермаркетів та намагалися зацікавити їх пропозицією придбати товари за низькими цінами.

Умови так званої акції були наступні. Потерпілому пропонувався конверт, в якому знаходилася картка на знижку на 50 % на всі товари в магазині, - розповів радник начальника ГУНП в Харківській області Руслан Бірюков. - Для того, щоб її отримати, необхідно було виконати дві умови: довести свою платоспроможність та активувати картку. Тобто, у конверт з карткою клієнт мав покласти певну суму грошей (розмір суми впливав на знижку або на інші умови). Потім пакет запаковувався і повертався власнику грошей. Проте, потерпілі не здогадувалися, що у конверті коштів уже немає – їх непомітно підмінили «ляльками». Наступного дня необхідно було з’явитися за зазначеною адресою і активувати картку. Тоді ж господарю мали повернути його кошти. Однак, коли наступного дня люди приходили до магазину, з’ясовувалося, що ніяка акція не проводилася, а в конверті замість грошей – нарізані папірці.

На даний час встановлено більш ніж 10 епізодів шахрайства, скоєних учасниками організованої групи в Харківській області. Під час обшуків підозрюваних та їх транспортних засобів вилучено велику кількість візитних карток та рекламних оголошень і листівок, зошити з чорновими записами, банківські картки, рюкзак з великою кількістю нарізаного газетного паперу за формою грошових купюр, а також сувенірних грошей номіналом по 100 євро та 100 доларів США, мобільні телефони, сім-картки, стрічку з написом «Акція», конверти тощо. Крім того, вилучено три автомобілі та кошти у національній та іншій валютах. Семеро учасників групи затримані, досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Харківської області

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