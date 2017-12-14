У справі "фейкових поліцейських" проведено близько 30 обшуків - Сергій Князєв

Про це Голова Національної поліції України повідомив сьогодні, 14 грудня. За його словами, вилучені речові докази допоможуть поліції в розслідуванні й інших правопорушень на території України.

Керівник Нацполіції розповів деталі затримання зухвалої банди, затриманої вчора поліцейськими і працівниками СБУ.

За словами Сергія Князєва, у Києві проводилася виставка ювелірної галузі, куди з’їхалися її представники зі всієї держави. Після закінчення заходів один із підприємців, виїхавши до місця свого проживання, додому не прибув.

Правоохоронці встановили, що на території Житомирської області автомобіль підприємця обстріляли зловмисники. Чоловік вижив, метою нападників були ювелірні вироби, які потерпілий представляв на виставці.

«Ми розуміли, що останнім часом, протягом 2017 року, було вчинено ряд зухвалих нападів саме на ювелірні підприємства або на магазини, які займаються реалізацією такої продукції. Вчора була фінальна фаза – затримання злочинної групи при спробі вчинення наступного правопорушення. У зв’язку з тим, що ця група дуже зухвало діяла в Україні, ми бачили неодноразово їхній «почерк», – розповів Сергій Князєв.

Він додав, що затримана група відрізнялася тим, що вчиняла правопорушення у формі працівників поліції, застосовуючи при цьому вогнепальну автоматичну зброю.

«Щоб зберегти життя громадян, було прийнято рішення затримати їх під час вчинення наступного розбійного нападу. Що і було ефективно реалізовано. Зараз проводиться розслідування. Об’єкт дослідження – звідки в них форма, хто в них був організатор, виконавець, «навідники», куди збували викрадене», – зазначив глава відомства.

Сергій Князєв також повідомив, що вчора та сьогодні було проведено, а також ще тривають близько 30 обшуків. Поліцейські вилучили речові докази, які допоможуть в розслідуванні не лише зазначених правопорушень, а й інших, у вчиненні яких підозрюються члени цієї групи.

Нагадаємо, вчора на Запоріжжі було затримано групу "фейкових" поліцейських, які скоювали розбійні напади.

За матеріалами Департаменту комунікації Національної поліції України