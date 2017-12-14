У Києві зустріч двох громадських організацій закінчилася стріляниною. ВІДЕО
У Києві зустріч двох громадських організацій закінчилася стріляниною. ВІДЕО
У Києві масова бійка переросла у стрілянину. Близько 9 години вечора на вулиці Васильківській неподалік місцевої піцерії зібралась компанія молодих людей. Незабаром до них підійшов інший гурт чоловіків, всі у чорному одязі. Виникла суперечка. Палкі заклики лунали впереміш із лайкою. А за мить у хід пішли і кулаки. На крики очевидців підбігли товариші із першої компанії. Нападники відступили, однак перед цим відкрили по людях вогонь. Більше у сюжеті.
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