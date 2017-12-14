ДТП у Києві - на пішохідному переході водій таксі збив молодого хлопця. ВІДЕО
ДТП у Києві - на пішохідному переході водій таксі збив молодого хлопця. ВІДЕО
Пішохід виявився дуже позитивною людиною. Він охоче спілкувався з журналістами. Переконував, що все добре і йому допомога не потрібна. І схоже навіть радів, що став героєм телесюжету.
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