У Львові пожежні врятували житловий будинок від вогню. ВІДЕО
У Львові пожежні врятували житловий будинок від вогню. ВІДЕО
Про займання рятувальники дізналися о першій ночі. На місце приїхали 14 бійців ДСНС. Судячи зі всього, диму було чимало – рятувальники працювали у кисневих масках…
І не лише це в огляді надзвичайних подій…
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