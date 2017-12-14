У Львові пожежні врятували житловий будинок від вогню. ВІДЕО

Про займання рятувальники дізналися о першій ночі. На місце приїхали 14 бійців ДСНС. Судячи зі всього, диму було чимало – рятувальники працювали у кисневих масках…

І не лише це в огляді надзвичайних подій…

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