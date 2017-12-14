У Сумах водійка на «Audi» протаранила «Volkswagen». ВІДЕО
У Сумах водійка на «Audi» протаранила «Volkswagen». ВІДЕО
На центральному перехресті у Сумах «автоледі» на «Audi» проігнорувала правила переїзду перехресть і протаранила «Volkswagen». Як все було зафільмував відеореєстратор.
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