В Україні жертвами війни на Донбасі визнали лише 6 дітей. ВІДЕО
В Україні жертвами війни на Донбасі визнали лише 6 дітей. ВІДЕО
#Дітивійни. Під таким хештегом громадські активісти у соціальних мережах опублікували відкрите звернення. Так, намагаються достукатися до Міністерства соціальної політики та віце-прем’єр-міністра України Павла Розенка. Чиновникам намагаються пояснити, що Україна мусить виконати та не суперечити Конвенції ООН про права дитини. Активісти кажуть, - за 7 місяців статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, отримали лише 6 дітей з 580 тисяч. Подробиці у сюжеті.
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