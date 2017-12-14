Жінка з Кіровоградщини слідом за сином та чоловіком пішла захищати Україну. ВІДЕО

Свого імені тепер жінка не називає, бо має позивний - Подруга Соната. Жінка каже, не могла спокійно всидіти вдома, коли її найрідніші на передовій. Зараз жінка парамедик 8-го добровольчого батальйону «Аратта». Поки надає допомогу бійцям в тилу, але збирається на передову. Не приховує, страшно. Але каже, якщо її чоловіки на війні, то і її місце теж там.

Не тільки це…також в огляді надія є дивіться про таке…

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