Україні необхідно відмовитись від заборон, які обмежують жінок на ринку праці. ВІДЕО
Україні необхідно відмовитись від заборон, які обмежують жінок на ринку праці. ВІДЕО
Адже в Україні за даними експертів вони досі змушені миритися з меншою платнею за ту ж роботу, що виконують чоловіки. На деякі посади жінок навіть не беруть, аби робітниці в майбутньому не пішли в декретну відпустку, або ж не відволікалися на материнство. Найперше, чого хочуть досягти в питанні трудової дискримінації ініціатори змін - скасування наказу міністерства охорони здоров’я, підписаного ще у 1993 році. Цей наказ і досі обмежує жінкам доступ до 450 професій.
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