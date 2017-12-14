Україні необхідно відмовитись від заборон, які обмежують жінок на ринку праці. ВІДЕО

Адже в Україні за даними експертів вони досі змушені миритися з меншою платнею за ту ж роботу, що виконують чоловіки. На деякі посади жінок навіть не беруть, аби робітниці в майбутньому не пішли в декретну відпустку, або ж не відволікалися на материнство. Найперше, чого хочуть досягти в питанні трудової дискримінації ініціатори змін - скасування наказу міністерства охорони здоров’я, підписаного ще у 1993 році. Цей наказ і досі обмежує жінкам доступ до 450 професій.