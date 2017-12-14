Правозахисники вимагають припинити війну всіх проти всіх. ВІДЕО
Правозахисники вимагають припинити війну всіх проти всіх. ВІДЕО
Учасники групи «Першого грудня», до якої увійшли чільні представники національної інтелігенції, вимагають від українських політиків припинити війну всіх проти всіх, яка вже увійшла в гостру фазу.
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15.12.2017 | 09:00
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14.12.2017 | 20:00
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14.12.2017 | 19:45
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На Харківщині затримали групу шахраїв, які виманювали у довірливих громадян гроші під виглядом проведення акцій з продажу товару
14.12.2017 | 16:00
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