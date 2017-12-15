Подвійна ДТП у Києві на Великій Кільцевій. Є постраждалі. ВІДЕО
Подвійна ДТП у Києві на Великій Кільцевій. Є постраждалі. ВІДЕО
Рух на Великій Кільцевій дорозі приблизно о десятій вечора зупинився тричі. Спочатку через поломку фури, а потім через аварії, які сталися одна за одною…
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На Харківщині затримали групу шахраїв, які виманювали у довірливих громадян гроші під виглядом проведення акцій з продажу товару
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